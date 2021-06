Degrado urbano: "Inizia la stagione balneare e la spiaggia libera è condizioni pietose"

Rifiuti sulla spiaggia: a segnalare questa mattina la situazione di degrado in cui versa un tratto dell'arenile libero di Latina è un nostro lettore. "Inizia la stagione balneare e la spiaggia libera è ridotta così. Siamo tra il Boca Chica e i Vigili del Fuoco dove la spiaggia libera è stata ridotta rispetto agli anni passati e oltretutto vessa in condizioni pietose - ci scrive -. Oltre al mucchio di rifiuti in foto c'è anche una barca piena di altri rifiuti. Più altri rifiuti sparsi. Che vergogna".