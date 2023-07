“Cumuli di rifiuti in via Tasso: da settimane irregolare la raccolta di carta e plastica”

E’ sempre più critica la situazione nella zona del Tribunale a Latina sotto il profilo dei rifiuti. Arriva dalla zona tra via Monti e via Tasso l’ultima segnalazione alla nostra redazione. Come si vede nella foto proprio sul marciapiedi di via Tasso da giorni c’è un cumulo di rifiuti, prevalentemente carta e plastica.

“Da qualche tempo, circa un mesetto, la raccolta è diventata irregolare nella zona, e sono almeno un paio di settimane che nessuno viene a ritirare la carta e la plastica e la situazione è quella che vedete”, racconta una lettrice.

Una condizione a due passi dal cuore della città che si aggiunge a un altro triste fenomeno che si verifica sempre più spesso in centro e nelle zone che non sono coperte dal porta a porta, quello della cosiddetta “migrazione” da parte di chi non rispettando le regole della raccolta differenziata getta i rifiuti lontano dalle zone in cui vive e in quelle dove ci sono ancora i secchioni. Come risultato ci sono i cassonetti stracolmi e i marciapiedi invasi dalla spazzatura.