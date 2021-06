Sermoneta, la segnalazione di un residente: "Cumuli di rifiuti in piazza Ovidio"

Via della Fortezza, 1 · Sermoneta

Cumuli di rifiuti tra i vicoli di Sermoneta. La segnalazione da parte di un residente che ci ha inviato le foro della situaazione che con l'avvicinarsi della stagione estiva si crea nella zona di via e piazza Ovidio che si trasforma in una vera e propria "discarica". "Tale piazzetta sulla quale risiedono cittadini probi ed onesti dista 5 mt da Piazza del Popolo, ed è un luogo caratteristico ed ameno del paese. Oltre al disagio igienico-sanitario - scrive il lettore - i cumuli di immondizia creati dalle attività commerciali impediscono una sana fruizione del luogo ed inoltre mi impediscono di accedere al mio sottoscala dove risiede la mia centrale del gas e deposito. Ritengo tale comportamento improprio e lesivo dei diritti di ogni cittadino che vi risiede. Ho comunicato con lettera autografa tale disagio agli uffici competenti del Comune di Sermoneta dai quali non è pervenuta alcuna risposta ne azione".