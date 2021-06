La segnalazione: "Strade di Norma nel degrado più totale"

Gallery















"Strade di Norma nel degrado più totale": la segnalazione arrivata alla nostra redazione da un lettore che ci ha inviato diverse foto. "Tantissime strade a Norma sono nel degrado più totale - scirve -; queste foto sono state scattate in diverse zone abbastanza centrali, non in campagna, e sono tutte molto recenti; sono foto scattate vicino Norba, via Antonio Gramsci, via Ottaviano, via Caio Giunio Norbano, via Martiri del Lavoro, via 25 Aprile e tantissime altre strade sono messe così, anche importanti, come via Norbana, via delle Svolte e via Mura Castellane; il Comune con queste situazioni che viviamo ogni giorno noi cittadini se ne frega e non si preoccupa nemmeno di tagliare le erbacce al lato della strada".