VIDEO | Coronavirus, D’Amato in visita al Goretti: “Latina verso le 100mila vaccinazioni”

Visita dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato oggi, venerdì 16 aprile, all’ospedale Santa Mari Goretti di Latina in prima linea da oltre un anno nella battaglia al coronavirus.

“Nessuno di noi pensava ad un anno che ha stravolto le nostre vite e il tessuto economico e sociale. Rispetto ad un anno fa noi prò abbiamo due strumenti straordinari - ha detto l'assessore regionale -: il primo sono i vaccini e l’altro sono le cure con monoclonali che qui si stanno seguendo bene. Latina subito dopo l’Umberto I, infatti, è la struttura dove si stanno somministrando di più e questo è estremamente importante”.

Per quanto riguarda proprio le vaccinazioni ha ricordato D’Amato come a livello regionale si è superato di gran lunga il milione e 400mila somministrazioni, mentre nella provincia di Latina “guardiamo presto il traguardo delle 100mila somministrazioni. Entro il mese dobbiamo chiudere tutti gli over 80 e buona parte degli over 70: mettere in sicurezza queste due fasce di età significa preservare l’86% di coloro che nel caso di contagio possono avere problemi molto seri, anche di letalità”.

“Noi dobbiamo spingere molto sulle vaccinazioni per ripartire con le attività economiche e la vita sociale. Dobbiamo ripartire in sicurezza e per farlo abbiamo bisogno della campagna vaccinale” ha detto ancora l'assessore regionale annunciando un sopralluogo presso l’area dell’ex Rossi Sud per valutare la possibilità di metterla a disposizione per ampliare la capacità di somministrazione. “Oggi in tutto il Lazio abbiamo raggiunto l’obiettivo delle 30mila somministrazioni ogni giorni e possiamo raggiungere anche le 60mila se ci danno le dosi. Un impegno importante; questo è lo sforzo principale”.

