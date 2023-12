VIDEO | Il bilancio di un anno di lavoro dei carabinieri

Il bilancio di un anno di attività del comando provinciale dei carabinieri, tracciato dal comandante Christian Angelillo, che questa mattina, 30 dicembre, ha incontrato la stampa: "Con questo incontro vogliamo evidenziare quali sono le nostre priorità anche per il successivo anno, gli aspetti su cui si concentra la nostra attenzione e quella delle altre forze dell'ordine. Emerge con forza il dato relativo agli interventi per violenza contro le donne: uno ogni 22 ore, per un totale di 381, che dobbiamo però correlare a una graduale presa di coscienza rispetto a una situazione di soggezione".