Violenza donne, Lasperanza: "Un fenomeno che non si riesce a frenare" | IL VIDEO

"Speriamo di non doverla mai utilizzare, ma questa sala comunque è qualcosa che serve, è il primo punto di approccio di un processo che dovrà poi andare avanti". Sono le parole del procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza, nel giorno dell'inaugurazione ufficiale della sala per le audizioni protette realizzata in questura grazie al contributo della sezione locale dell'associazione Fidapa.

"Questa è un'emergenza che non si riesce a frenare perché è difficile da prevenire - ha spiegato ancora - L'unico elemento è l'eccessiva gelosia, questo è un campanello di allarme importante".