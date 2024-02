VIDEO | La protesta degli agricoltori a Latina: trattori in corteo per le vie del centro

E’ arrivata anche a Latina la protesta degli agricoltori che in queste settimane ha attraversato tutta l’Italia. La mobilitazione promossa dai Cra, i Comitati Agricoli Riuniti guidati da Danilo Calvani, contro le politiche agricole del Governo che mettono in crisi il settore è iniziata alle 15 quando nel piazzale antistante lo stadio comunale Francioni hanno iniziato ad arrivare i primi trattori.

Al termine del raduno se ne contano una cinquantina che intorno alle 18 hanno cominciato a marciare per le vie del centro cittadino. Un lungo corteo che accompagnato dal suono dei clacson e da alcune bandiere italiane ha attraversato il cuore di Latina per arrivare fino in piazza della Libertà davanti alla Prefettura. Nel pomeriggio una delegazione ha anche incontrato il prefetto Maurizio Falco a cui ha presentato un documento con tutte le richieste avanzate dagli agricoltori.

Copyright 2024 Citynews