Alto impatto: scatta l'operazione anche ad Aprilia | IL VIDEO

Come annunciato nei giorni scorsi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, sono iniziati oggi, 16 febbraio, ad Aprilia i controlli straordinari ad Alto impatto pianificati e coordinati dalla prefettura di Latina. Una misura stabilita in considerazione dell'escalation di reati predatori registrata sul territorio apriliano nelle scorse settimane.

I controlli Alto impatto, già operativi da mesi a Latina in alcuni particolari quartieri cittadini considerati più a rischio, sono condotti congiuntamente dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia con l'ausilio del Nas e del Nil, dagli agenti del commissariato di polizia di Cisterna e dai militari della guardia di finanza insieme agli agenti di polizia locale.

Per un controllo più capillare, il territorio apriliano è stato diviso in quadranti affidati alle forze dell'ordine che effettueranno posti di blocco lungo le strade e ispezioni anche nei locali e negli esercizi commerciali.