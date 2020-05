Coronavirus Latina: nessun nuovo caso positivo in provincia. Sale il numero dei guariti

Resta stabile la situazione sul fronte contagi nella provincia di Latina: nessun nuovo caso di positività al coronavirus nelle scorse 24 ore, come riportato nel bollettino diffuso oggi, giovedì 21 maggio, dalla Asl. Rimangono dunque 536 i casi nel territorio pontino dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 6 quelli registrati in questi primi 4 giorni della settimana - 5 dei quali legati al cluster del centro dialisi di Priverno e uno che riguarda un paziente di fuori provincia -.

L’altra buona notizia è che da 9 giorni non si registrano decessi (32 quelli totali da inizio pandemia in provincia).

Analizzando i numeri, sono ancora in aumento i guariti saliti a 413, 5 in più rispetto alla giornata di ieri, e diminuiscono i ricoverati che sono 31, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ad oggi gli attuali positivi ancora in carico alla Asl sono 91, 5 in meno nelle ultime 24 ore.

In calo anche le persone in isolamento domiciliare, ad oggi 119 - 30 in meno rispetto al bollettino di ieri -; mentre sono 10.251 quelle hanno terminato il periodo di isolamento.