Coronavirus Latina: nessun contagio e 10 guariti. Test sierologici al via in provincia

Nessun nuovo caso di positività al codiv nella provincia di Latina. L'ultimo aggiornamento della Asl del 13 aprile ha segnalato invece 10 nuovi paazienti negativizzati per un totale di 375 persone che hanno sconfitto il coronavirus. Nessun nuovo contagio dunque e nessun decesso. Dall'inizio della settimana è stato registrato un solo caso, martedì 12, nel comune di Latina, 18 dall'inizio del mese. Il numero sempre più alto di guariti fa scendere quello degli attuali positivi che, in provincia, restano 117, di cui 42 ricoverati ma nessuno in terapia intensiva.

Coronavirus Lazio: + 38 contagi in un giorno, 11 morti

La curva di contagi del Lazio segna invece una lieve crescita rispetto ai giorni precedenti, con 38 casi in più e un trend allo 0,5%. I nuovi casi positivi, come ha spiegato ieri l'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitario Alessio D'Amato sono prevalentemente in ambito familiari e relativo quindi a link epidemiologici già noti. I pazienti totali salgono a 7.250, con 4.235 attuali positivi dei quali 2.928 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 11, mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia sono state 577. Proseguono intanto i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate; sono 695 quelle ispezionate fino ad oggi su tutto il territorio. I tamponi totali eseguiti sono stati circa 189 mila.

Coronavirus Latina, al via i test sierologici al personale sanitario

Da oggi, 14 maggio, partono anche in provincia di Latina i test sierologici disposti dalla Regione Lazio. Il campione complessivo è composto da una platea di 300mila persone, che verranno gradualmente inserite nel programma di screening per verificare quanto il virus abbia circolato in realtà sui territori del Lazio. Nei giorni scorsi i test hanno preso avvio a Roma, tra il personale sanitario e il comando generale della guardia di finanza. Oggi a Latina si parte dall'ospedale per poi raggiungere medici di medicina generali, pediatri e farmacisti. Per quanto riguarda i cittadini, la Regione Lazio ha pubblicato una determina che contiene le indicazioni per effettuare i test e l'elenco dei laboratori accreditati.

Mare, ristoranti e parrucchieri: le linee guida dell'Inail

La riapertura imminente di altre attività commerciali come bar e ristoranti ha imposto la necessità di creare linee guida alle quali attenersi per poter accogliere il pubblico in sicurezza. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, quello di fatto considerato più a rischio, l'Inail ha pubblicato un documento tecnico con una serie di precise regole per gli addetti ai lavori: dalla distanza di 4 metri fra i tavoli, all'uso delle mascherine da parte del personale in servizio in cucina e in sala. Linee guida anche per l'estate al mare: ombrelloni distanti cinque metri e in spiaggia su prenotazione. Un documento tecnico è stato elaborato anche per parrucchieri, barbieri ed estetisti con una serie di raccomandazioni per la riapertura. Tra le raccomandazioni postazioni a distanza di 2 metri e shampoo obbligatorio; parrucchieri e barbieri dovranno rimanere sempre alle spalle del cliente. Sono previste deroghe ad orari e giorni di chiusura



Turismo "fever free" a Ponza e Ventotene

Intanto proseguono i tavoli in Regione per programmare le prossime tappe della fase 2 e del ritorno alla normalità. Ieri in particolare è stata al volta di una videoconferenza tra assessorati alla mobilità e allo sviluppo economico della Regione Lazio e i sindaci di Ponza e Ventotene. Tra le proposte sul tavolo di discussione anche quella di creare un "marchio" di qualità "fever free" (la notizia). Sul caso è intervenuto anche il deputato pontino e presidente della Commissione finanze alla Camera Raffaele Trano che si è rivolto direttamente a Regione e Governo per garantire un sostegno all’arcipelago delle isole ponziane, “tra i territori che stanno risentendo maggiormente della crisi generata dall'emergenza coronavirus” e per il quale, prosegue, occorre “uno sforzo straordinario".

Coronavirus e fase 2: le attività si preparano alla riapertura

Proprio la regione ha autorizzato interventi nelle attività sospese per prepararsi in vista della riapertura. Il presidente Zingaretti ha firmato un'ordinanza con cui autorizza le attività commerciali sospese, parzialmente sospese o limitate dal Dpcm del 26 aprile 2020, di eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzate alla riapertura” (qui la notizia)

