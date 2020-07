Coronavirus: annunciato un altro positivo a Formia, nel Lazio nuovi casi di importazione

Nessun nuovo contagio sul territorio pontino secondo il bollettino della Asl pontina del 21 luglio, che segnala un numero stabile di casi (590 complessivi), 37 attuali positivi, 516 pazienti guariti. Ma già in queste ore è stato anticipato dal sindaco Paola Villa un nuovo paziente positivo nella città di Formia.

Coronavirus: sei nuovi casi nel Lazio

Sono stati invece sei i casi registrati in tutto il Lazio nella giornata di ieri, tre dei quali di "importazione". Il totale dei casi esaminati nel Lazio è di 8.456, i guariti sono 6.722 (8 più di ieri), i deceduti 853. Gli attuali pazienti ancora positivi sono invece 881, di ci 175 ricoverati non in terapia intensiva, 9 in terapia intensiva e 697 trattati in isolamento domiciliare.

La campagna della Regione, Zingaretti: "Sindaci limitino assembramenti"

Più attenzione e una campagna di sensibilizzazione per l'uso della mascherina ad hoc. La Regione Lazio, che non vuole ancora esporsi con una ordinanza che possa multare chi non porta le mascherine nelle zone della movida, ha avviato una iniziativa di sensibilizzazione per non abbassare la guardia sulle misure di prevenzione al coronavirus. La campagna informativa invita tutti al rispetto delle regole. Sui manifesti si legge: 'Non diventare complice del covid: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanze'. E vengono appunto riportate in maniera didascalica le buone pratiche con l'invito esplicito: "continua a rispettare le norme di sicurezza". “Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio - ha spiegato il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal vaccino nato tra Oxford e Pomezia risposte incoraggianti

Buone notizie sul fronte del vaccino. L'ultimo test condotto sul vaccino in sperimentazione presso i ricercatori britannici dell'Università di Oxford, frutto anche di una collaborazione italiana con il vettore virale fatto a Pomezia, avrebbe dato risultati promettenti, dimostrando l'efficacia e la sicurezza del farmaco (qui la notizia)

Coronavirus: le altre notizie