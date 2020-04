Coronavirus Latina: 497 contagi totali in provincia, nel Lazio sono 6309

Sono 497 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina dall'inizio dell’emergenza. Il dato è stato aggiornato ieri dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Un nuovo contagio è stato confermato ieri, nella città di Aprilia, interessata la scorsa settimana dal “caso” del San Michele Hospital, la Rsa dove negli ultimi giorni sono stati accertati 15 casi di positività al Covid-19 tra ospiti e dipendenti. In calo questa settimana i contagi in tutto il territorio pontino, sono infatti 31 i nuovi casi registrati dal 20 a 26 aprile, a fronte dei 41 registrati nella settimana precedente.

Ad oggi, 27 aprile, sono 255 gli attuali positivi in provincia, 71 i ricoverati, 3 dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; 23 i decessi dall’inizio della pandemia. Continua a crescere il numero dei pazienti guariti: sono ad oggi 219, con un incremento di 14 unità confermato ieri dalla Asl.

Coronavirus Lazio: + 85 casi positivi in un giorno

Per quanto riguarda sono stati registrati ieri 85 contagi in più, ancora con un trend intorno all'1,5% e stabilmente sotto i 100 casi giornalieri. Gli attuali positivi salgono a 4573, di cui 2970 in isolamento domiciliare, 1442 ricoverati, 161 in terapia intensiva, mentre i casi complessivamente esaminati sono stati 6309. Si contano inoltre nella regione 389 pazienti deceduti e 1347 persone guarite.

Coronavirus Lazio: controlli nelle Rsa

L'assessore D'Amato ha precisato che continuano a ritmo serrato i controlli sulle Rsa e nelle strutture socio-assistenziali private accreditate. Ad oggi le verifiche hanno riguardato 534 strutture per anziani su tutto il territorio.

Coronavirus Lazio, lo studio

Quanto pesa l'emergenza coronavirus sulle finanze delle famiglie laziali? A questa domanda ha cercato di dare risposta l'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat nell'aprile di quest'anno. Se in totale le famiglie del Lazio che hanno visto calare le entrate sono oltre 970.000, il 9,6% delle famiglie dei rispondenti, pari a circa 178.000 nuclei familiari, ha visto calare il proprio reddito mensile di oltre il 50%. Se si guarda a chi ha ammesso di aver perso il 100% delle proprie entrate, la percentuale è in regione, del 7%, equivalente a circa 129.000 famigliementre il 19,1% dei nuclei familiari laziali ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica (qui la notizia).

Vaccino, D'Amato: "Entro maggio i volontari per la sperimentazione"

Oggi un annuncio importante dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Entro maggio - ha spiegato saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione del nuovo vaccino per il Covid-19. Roma e l'istituto Spallanzani sono in prima linea in questo progetto di ricerca. E' una sfida molto ambiziosa ma siamo pronti e siamo l'unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione del vaccino".

Coronavirus Terracina, famiglie in spiaggia nonostante i divieti

Continuano intanto i controlli in provincia di Latina, intensificati dalla Questura nelle zone costiere e a vocazione turistica, con particolare riguardo alle seconde case. Proprio nel corso di verifiche via mare e via terra gli agenti hanno sorpreso a Terracina alcune famiglie in spiaggia nonostante i divieti e altri soggeti nei residence di solito popolati nei mesi estivi (qui la notizia).

