Coronavirus Latina: 515 casi in provincia, al Goretti muore una 73enne. Nel Lazio trend in discesa

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus nella provincia di Latina ieri: per la terza volta dall’inizio dell’emergenza non si registrano nuovi contagi, mentre sono 9 quelli dall’inizio del mese. E proprio nel giorno in cui sono arrivati dati confortanti, la Asl ha confermato ieri un altro decesso, il 27esimo in provincia. All’ospedale Santa Maria Goretti, nel reparto di Medicina Covid, si è spenta una donna residente nel capoluogo di 73 anni; da quanto si apprende si tratta di una delle pazienti trasferite presso il nosocomio dal San Michele Hospital, la Rsa di Aprilia dove nei giorni scorsi è stato scoperto un vero e proprio focolaio. Intanto dalla Regione fanno sapere che le USCA-R sono ancoraa al lavoro per l'indagine epidemiologica proprio nelle Rsa e nelle case di riposo del territorio.

Analizzando il bollettino della Asl di ieri, da sottolineare l’aumento dei pazienti negativizzati che sono ad oggi 298, un numero superiore a quello degli attuali positivi che sono 190. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati, che sono 55.

Coronavirus Lazio: 38 nuovi contagi, solo 3 nelle province

Nel Lazio i nuovi contagi sono oggi solo 38, con il trend più basso da altre un mese, arrivato allo 0,5%. Trend stabilmente in discesa anche nelle province dove complessivamente ci sono stati 3 nuovi casi positivi. Nelle giornata di ieri i decessi sono stati 16, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 1.938 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 154 mila. In tutto il Lazio sono 4385 gli attuali casi positivi nella regione, 6847 casi totali da inizio emergenza.

Stagione balneare, primo vertice in Regione

Una stagione balneare ancora tutta da progettare e costruire. Nel Lazio si è tenuta ieri la prima riunione in videoconferenza tra l'assessore allo sviluppo economico Paolo Orneli e i rappresentanti dei Comuni del litorale, delle prefetture di Latina, Viterbo e Roma e del comando regionale della guardia costiera. La necessità emersa nel corso del vertice è quella di procedere in maniera più unitaria possibile, stabilendo quali saranno le attività consentite sul litorale e la modalità di gestione delle spiagge (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Latina: è iniziata la fase 2

E ieri, 4 maggio, è iniziata la tanto attesa fase 2 anche a Latina. Prime aperture per bar, ristoranti e pizzerie, anche se solo per l’attività di asporto, primi allentamenti delle restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti. Ma come ha risposto la città? Per capirlo abbiamo fatto un giro in centro e parlato con alcune delle attività che da oggi hanno deciso di rialzare la serranda (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie