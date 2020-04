Coronavirus, zero nuovi casi a Nettuno ed Anzio. A Pomezia più guariti che attuali positivi

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus, e nuove guarigioni tra i territori di Pomezia, Nettuno ed Anzio. Notizie confortanti quelle che arrivano dai tre comuni del litorale laziale nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile.

Coronavirus Pomezia: più guariti che attuali positivi

Un nuovo guarito è stato confermato oggi a Pomezia, dove il totale dei pazienti che hanno sconfitto il Covid-19 sale a 26 superando di fatto il numero di pazienti attualmente positivi che si attesta a 25. Di questi ultimi 17 sono in isolamento domiciliare e 8 sono ricoverati presso strutture ospedaliere. Rimane stabile a 4 il numero di cittadini sottoposti a sorveglianza domiciliare preventiva (non positivi). “Una buona notizia per il nostro territorio – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà –. Mantenere il distanziamento sociale ci aiuta a contenere il diffondersi del virus, ma il nostro pensiero va a tutte quelle persone sole che in questa fase così delicata hanno bisogno di un supporto, anche telefonico. Per questa ragione abbiamo firmato la convenzione con la confraternita Misericordia di Pomezia per l’avvio del servizio di teleassistenza rivolto alle persone anziani o fragili”.

Coronavirus Nettuno: quarto giorno senza nuovi contagi

Quattro giorni consecutivi senza nuovi contagi invece a Nettuno, dove gli attuali positivi sono 25. Nelle ultime 24 ore, come aggiorna il Comune, è stato registrato un nuovo guarito che fa salire il totale a 19. Scende a 9 il numero dei pazienti ad oggi ospedalizzati, mentre sono 15 i cittadini attualmente in isolamento domiciliare. Dieci i decessi dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Anzio: nessun nuovo caso

Nessun nuovo contagio anche ad Anzio oggi. I cittadini attualmente positivi, aggiorna il sindaco Candido De Angelis in seguito alle comunicazione della direzione generale della Asl Roma 6, sono complessivamente 9.