Coronavirus San Felice Circeo: subito 900 mascherine ritirate dai distributori automatici

Ha avuto un ottimo riscontro l’iniziativa del Comune di San Felice Circeo dove nella sola mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, sono state circa 300 le buste con le mascherine ritirate dai distributori, per un totale di circa 900 dispositivi di protezione contro il coronavirus - il dato è aggiornato alle 13 di oggi -.

L'iniziativa ha preso il via proprio questa mattina e intanto, fanno sapere dal Comune, continua l'opera di caricamento da parte del personale del gruppo Comunale di Protezione Civile per garantire la distribuzione a quanti sono in possesso della tessera rilasciato dalla società Del Prete per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche informatizzate e per il ritiro delle buste per la raccolta differenziata.

"Qualche piccolo problema tecnico in fase di esercizio è stato riscontrato e prontamente risolto dai tecnici della società – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Schiboni - ma il numero già delle mascherine distribuite sottolinea la bontà dell'iniziativa".

Per usufruire del servizio di prelievo delle mascherine ogni 15 giorni è necessario essere in possesso della relativa tessera. Le utenze sprovviste dovranno richiedere la tessera attraverso la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile in via Risaliti, al quale ci si potrà rivolgere per la tessera deteriorata o smarrita dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.