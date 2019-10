“Io manifesto”: i lavoratori agricoli scendono in piazza contro il caporalato

Manifestazione contro il caporalato a Latina: lavoratori e sindacati in piazza nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre, davanti la Prefettura per far sentire forte il grido contro lo sfruttamento del lavoro nell’Agro Pontino.

L’iniziativa, “Io manifesto”, arriva dopo i fatti di Terracina, e l’arresto di un imprenditore agricolo di 35 anni: sono state le indagini del locale Commissariato di Polizia, dopo le segnalazioni di alcuni braccianti, a svelare le condizioni di lavoro degradanti a cui erano costretti alcuni dei braccianti da un datore di lavoro che non risparmiava di fare ricorso anche ad armi, esplodendo dei colpi al loro indirizzo. Quello di Terracina, hanno dichiarato alla vigilia della manifestazione i sindacati di categoria è un “episodio estremo, che colpisce in particolare la comunità indiana, ma che si inserisce in un clima di intimidazione che spesso i lavoratori agricoli tutti, italiani e stranieri, subiscono da parte di un sistema che coinvolge imprenditori compiacenti a caporali e ad organizzazioni di tipo malavitoso”.

Da qui arriva la manifestazione di oggi, organizzata da diverse sigle sindacali, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil con Cgil, Cisl e Uil, insieme ai rappresentanti delle comunità indiane, per dire “basta a minacce e ricatti sul lavoro”, per “denunciare il degrado della situazione e la necessità di reagire in maniera coordinata e determinata da parte di tutte le parti sociali, le istituzioni locali, a partire dagli organi di controllo delle varie strutture operanti nel territorio”.

Alla manifestazione parteciperà anche Marco Omizzolo, sociologo di Sabaudia e ricercatore Eurispes ,da molti anni in prima linea nella lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.