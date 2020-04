Coronavirus, tre nuovi contagiati in provincia: casi a Maenza, Sermoneta e San Felice

Rspetto alla giornata di ieri in cui si registrava un solo nuovo caso di positività, sono oggi tre i nuovi pazienti positivi in provincia, tutti al momento trattati a domicilio. Sono distribuiti nei comuni di Maenza, Sermoneta e San Felice Circeo. Un lieve aumento rispetto agli ultimi due giorni ma che conferma comunque un trend in frenata.

I contagi complessivi ammontano dunque a 475, ma gli attuali pazienti positivi sono solo 268. Altre 12 persone sono infatti guarite dal Covid e risultano negativizzate. Dei 268 solo 61 i ricoverati, di cui due in Terapia intensiva.

Complessivamente, 822 persone sono ancora in isolamento domiciliare mentre 7.208 persone hanno terminato il periodo di isolamento. Restano valide le misure di contenimento del virus in materia di mobilità delle persone: evitare di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di salute o lavoro. Rispettare poi le distanze e il divieto di assembramento.