Coronavirus, un solo contagio nella città di Terracina. Muore un altro paziente al Goretti

Un solo nuovo caso di positività al Covid in provincia di Latina. Si tratta di un paziente trattato a domicilio e residente nel comune di Terracina. Rispetto al bollettino Asl di ieri, 4 maggio, che segnava zero contagi, i casi totali trattati da inizio emergenza salgono a 516 e i decessi purtroppo a 28. Si è registrata infatti un'altra vittma di Covid, la seconda in 24 ore: un paziente di Latina di 77 anni che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Goretti e che aveva patologie pregresse. Si tratta, per il capoluogo del sesto decesso causato dal virus.

I pazienti guariti superano la quota di 300 unità portando dunque gli attuali positivi a 186. Sono infatti 302 i negativizzati totali, quattro in più rispetto a ieri. Complessivamente, sono 592 le persone in isolamento domiciliare e 9.123 persone hanno terminato il periodo di isolamento, 44 nelle ultime 24 ore.

Proseguono sul territorio le indagini epidemiologiche delle Uscar- le unità speciali di continuità assistenziale regionale - nelle Rsa e nelle case di riposo della provincia pontina. L'assessore regionale alla Sanità ha inoltre annunciato l'avvio di lavori propedeutici all'apertura di due postazioni di tamponi drive-in a Latina e a Gaeta.