Caporalato: accompagna un indiano in Tribunale, danneggiata l’auto di Marco Omizzolo

Uscito dal Tribunale, dove aveva accompagnato un cittadino indiano, ha trovato la sua auto danneggiata. E’ accaduto ieri a Marco Omizzolo, sociologo di Sabaudia, da sempre in prima linea nella lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e autore del libro “Sotto Padrone”. A raccontare l’episodio attraverso i social è lo stesso Omizzolo, in passato vittima di intimidazioni e che proprio per la sua coraggiosa opera in difesa della legalità è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“Ieri mattina ho accompagnato Kuldip (nome di fantasia citato in 'Sotto padrone' e che ho indicato come il mio eroe della Repubblica) in tribunale. Kuldip - scrive Omizzolo su Facebook - per sei anni ha lavorato come uno schiavo nell'azienda agricola di un criminale di Latina. Ha vissuto dentro una roulotte senza luce, acqua e gas. Lavorava 14 ore al giorno per 150 euro al mese. Quel criminale è stato assicurato alla giustizia grazie alla sua denuncia e per questo ha ottenuto un permesso di soggiorno premio. Ieri Kuldip ha raccontato tutto in aula con grande coraggio e determinazione, comprese le minacce di morte subite. Kuldip si è anche costituito parte civile.

Credo che accompagnare queste persone nel loro percorso di giustizia e libertà sia doveroso. All’uscita dal tribunale mentre andavo a riprendere l’auto ho trovato questa con una serie di ammaccature e lo specchietto rotto. Sarà sicuramente un caso e forse un'auto poco attenta ha prodotto il danno. Io comunque - conclude il post di Omizzolo -, per chiarezza, continuerò ad indagare, raccontare e denunciare le storie di donne e uomini sfruttati, italiani e stranieri. E comunque l auto è assicurata contro gli atti vandalici"