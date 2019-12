Provincia funestata dal maltempo, nuova frana sulla Norma-Cori: è percorribile soltanto a metà

Il maltempo torna a funestare la provincia di Latina. Il violento temporale della notte scorsa ha infatti provocato danni e disagi in diverse zone del nostro territorio. Tra le aree più colpite ci sono i Monti Lepini e ancora una volta Norma, colpita in pieno dalla bomba d’acqua della notte tanto che l’amministrazione comunale è stata costretta a sospendere temporaneamente la viabilità della strada Norma-Cori (tratto corese Fontana del Prato-Castello) per il transito dei mezzi navette da e per Norma per la corsa delle ore 6.30.

Un mezzo comunale dell'amministrazione di Cori alle 7.30 ha provveduto a ristabilire l'ordinaria viabilità su quel tratto mentre il Comune di Norma ha informato dell’accaduto tutti gli istituti scolastici.

Per quanto riguarda la strada Norma-Cori è praticabile per una corsia. Sul tratto all'altezza del castello vi è una frana limitata al bordo strada.

Si raccomanda prudenza alla guida e di mettersi in viaggio solo se necessario.

Decisamente pesante anche il bilancio a Pontinia che è tornata sotto acqua. Nella nottata il centro urbano si è completamente allagato probabilmente per l’esondazione di alcuni canali e parte delle strade del centro cittadino non sono percorribili tanto che le scuole del contro sono rimaste chiuse questa mattina.

Nella zona tra Borgo Grappa e Pontinia i vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone e hanno messo in salvo una signora anziana la cui abitazione si era allagata tanto da impedirle di uscire.

A Latina, nel parcheggio di piazza Celli di fronte alla sede della Asl è crollato un pino che si è abbattuto su un'auto in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti.