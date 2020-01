Terracina, pedoni investiti nella zona della movida: arresto convalidato per il 29enne

Arresto convalidato per il giovane di 29 anni finito in manette domenica a Terracina dalla polizia perché considerato responsabile dell’investimento di due pedoni nella zona della movida. I fatti risalgono alla notte di sabato 25 gennaio, e sono avvenuti al culmine di una lite avvenuta per questioni legate alla viabilità in via del Porto.

Questa mattina c’è stata in Tribunale a Latina l’udienza di convalida dell’arresto del giovane di San Felice Circeo. Il sostituto procuratore Valerio De Luca ha contestato al giovane il reato di tentato omicidio plurimo, richiedendo nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, considerato il “concreto pericolo che l’indagato potesse commettere delitti della stessa specie" avendo manifestato “particolare spregiudicatezza e riprovevolezza". Per il sostituto procuratore si è trattato di un "investimento deliberato" con l'auto lanciata alle spalle delle due persone che si stavano allontanando.

Il Gip del Tribunale di Latina Cario ha accolto la richiesta dei domiciliari rilevando che "non può addursi alcuna legittima difesa eventualmente scaturita da una discussione per motivi stradali", piuttosto una “deliberata volontà di investire violentemente i passanti intendendo così attuare il proposito criminoso di uccidere”.

L’indagato è stato quindi ristretto in regime di arresti domiciliari con il divieto di comunicare anche per via telematica.