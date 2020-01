Alba Pontina, il Pd: "A fine mese audizione col Procuratore Prestipino sulla mafia a Latina"

La vicenda 'Alba Pontina' sul presunto voto di scambio diventa un caso nazionale. Lo hanno detto a chiare lettere, preannunciando una discussione in sede di Commissione parlamentare antimafia alcuni esponenti del Partito Democratico pontino e nazionale nel corso di una conferenza stampa dal titolo 'Parlateci della mafia' tenutasi presso la sede del partito in via Sant’Andrea delle Fratte a Roma. Ad illustrare la posizione del Pd e annunciare le prossime iniziative c’erano il vicepresidente dei senatori Pd e capogruppo in commissione Antimafia, Franco Mirabelli, il senatore Bruno Astorre, segretario regionale nel Lazio e il segretario provinciale di Latina Claudio Moscardelli. Sotto esame le dichiarazioni del pentito Agostino Riccardo.

“Abbiamo attivato la commissione Antimafia e a fine mese audiremo il procuratore Michele Prestipino sul tema mafia-politica a Latina – ha esordito Mirabelli - ma il problema è cosa dice chi in questi anni ha governato Latina senza reagire di fronte alla accertata presenza criminale e cosa dicono quei partiti i cui esponenti vengono tirati in ballo dai pentiti per vendita di voti e attività elettorali: non si tratta di una vicenda locale perché in questo quadro di criminalità sono coinvolte figure di primo piano della Lega e di Fratelli d’Italia”.

“Il Pd pontino – ha aggiunto Moscardelli – ha chiesto la presenza della commissione Antimafia a Latina, un’audizione in sede nazionale affinché sia fatta chiarezza. Le dichiarazioni dei pentiti stanno mettendo a nudo una situazione che abbiamo denunciato da tempo: la presenza di un'associazione criminale alla quale viene contestato il metodo mafioso e che ha condizionato la vita politica, economica e sociale di Latina. Bisogna chiarire fino in fondo il ruolo di questi clan e i rapporti con l'ex deputato di Fdi, Maietta e con il deputato europeo della Lega Adinolfi, il senatore di Fdi Calandrini, il capogruppo della Lega alla Regione Lazio Tripodi.

“La provincia di Latina – ha aggiunto Astorre – è una delle province più attive da un punto di vista economico e non possiamo consentire che la criminalità influenzi la sua vita economica e politica. Le collusioni di questi gruppi con i politici di centro destra sono inquietanti, noi proseguiamo nella lotta a queste organizzazioni e non soltanto a parole".