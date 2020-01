"Parlateci della mafia”: a Roma l’iniziativa nazionale del Pd su Alba Pontina

Attenzione alta anche a livello nazionale sull’inchiesta Alba Pontina dopo le dichiarazioni dei pentiti, ultime quelle di Agostino Riccardo nell’ultima udienza del processo che si sta tenendo in Tribunale a Latina contro il clan che fa capo ad Armando Lallà Di Silvio. E’ in programma per domani, venerdì 10 gennaio, alle 11.30 presso la sede nazionale del partito a Roma, in via Sant’Andrea delle Fratte, una conferenza stampa del Pd dal titolo "Parlateci della mafia”.

L’iniziativa nazionale, che era stata preannunciata ieri dal segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli, verte proprio sull’inchiesta Alba Pontina e, spiega in una nota l’ufficio stampa del Pd, sul “sul presunto voto di scambio che coinvolgerebbe esponenti della destra a Latina”.

Alla conferenza saranno presenti il vicepresidente dei senatori Pd e capogruppo in Commissione Antimafia, Franco Mirabelli, il senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd nel Lazio, e il segretario provinciale del partito Claudio Moscardelli.