Legami tra il clan e la politica, Tripodi (Lega): "Non ho nulla da temere, bene l'iniziativa di Morra"

"Non ho nulla da temere. Male non fare, paura non avere. Bene l'iniziativa della commissione Antimafia''. Il consigliere regionale pontino della Lega Orlando Angelo Tripodi interviene sui legami tra clan Di Silvio e politica dopo le recenti dichiarazioni del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, che aveva annunciato di voler portare in commissione il "caso Latina", chiamando anche in audizione i candidati sindaci della campagna elettorale per le amministrative 2016. Il legame emerso nel corso dell'inchiesta Alba Pontina era relativo in particolare proprio alla formazione "Noi con Salvini", per la quale alcuni esponenti del clan si erano impegnati ad attaccare manifesti elettorali.

Nei giorni scorsi il presidente della commissione Antimafia Morra aveva definito quello del capoluogo un "quadro inquietante", alla luce delle recenti dichiarazioni del pentito Renato Pugliese nel corso del processo Alba Pontina.

Ora il consigliere regionale della Lega Tripodi commenta le dichiarazione di Morra e si dice tranquillo rispetto all'iniziativa di chiamare in audizione gli allora candidati sindaco del capoluogo.