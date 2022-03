VIDEO | Dopo 22 anni riapre il bar dell’ospedale Goretti: l’inaugurazione a Latina

Dopo 22 anni riapre il bar-tavola calda all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'inaugurazione c’è stata nella mattinata di oggi, lunedì 28 marzo; a tagliare il nastro la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli presente alla breve cerimonia insieme anche al direttore sanitario Sergio Parrocchia.

Un momento importante per la vita all’interno del nosocomio del capoluogo pontino, come ha tenuto a precisare la direttrice Cavalli. "E' una struttura che si inserisce in un percorso dedicato all'accoglienza e all'umanizzazione - ha spiegato la direttrice Cavalli - sia per i cittadini che a qualsiasi titolo si recano presso le nostre strutture che per gli operatori sanitari”.

