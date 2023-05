Si può sostituire un pasto con la frutta?

Quando arriva il caldo, diminuisce la voglia di cucinare e sale il desiderio di mangiare qualcosa di fresco e leggero, magari una macedonia o una tagliata di frutta. Ma è corretto sostituire un pasto con la frutta? Possiamo farlo? Vediamo cosa dicono i nutrizionisti in merito.

La frutta al posto del pasto

Gli esperti dicono che sostituire ogni tanto un pasto con la frutta è possibile, purché non diventi un'abitudine quotidiana. La frutta, lo sappiamo, è un cibo davvero ricco di sostanze nutritive (vitamine, fibre, zuccheri, minerali, polifenoli, antiossidanti), nonché di acqua. Mangiare una ricca macedonia a pranzo, dunque, dà senza dubbio la carica giusta per affrontare il resto della giornata, magari aggiungendo al suo interno della frutta secca o dell'avocado.

Adottare questa abitudine tutti i giorni, però, potrebbe sbilanciare l'equilibrio dei nutrienti di cui l'organismo ha bisogno, per questo i nutrizionisti suggeriscono di non farlo per più di due volte a settimana. Magari in estate la frutta al pasto si può alternare con un'insalata ricca, con un pokè, con una centrifuga.

Resta una buona abitudine quotidiana quella di mangiare la frutta come spuntino, almeno una volta al giorno, a metà mattina o a metà pomeriggio.

Se sentite il bisogno di mangiare più frutta, di sostituirla al piatto di pasta o al panino che quotidianamente siete soliti assumere al pranzo, parlatene con uno specialista di fiducia, saprà consigliarvi il piano alimentare migliore per le vostre esigenze.