Zucca: proprietà e benefici dell'ortaggio

Ebbene sì: la zucca è la protagonista dell'autunno. Intagliata e illuminata per Halloween, ma anche cotta o grigliata nel piatto. Tante, anzi, tantissime sono infatti le ricette a base di questo ortaggio dalle mille proprietà nutritive.

Può essere cucinato in mille modi e piace anche ai bambini. Bella da vedere, con i suoi toni dell'arancio e del verde, perfetta per realizzare delle decorazioni suggestive e paurose ad Halloween, la zucca è un grande alleato della nostra salute, ricca di proprietà per l'organismo.

Povera di calorie e ricca di nutrienti, la zucca è un ortaggio dalle incredibili proprietà e dai molteplici benefici e può essere consumata in tantissimi modi diversi.

Proprietà e benefici della zucca

La zucca è caratterizzata da un basso contenuto di calorie (26 kcal per 100 gr) e un ridotto quantitativo di glucidi e di grassi, per questo è suggerita anche ai diabetici nelle diete ipocaloriche, è costituita per il 90% d'acqua, ed è ricca di fibre.

Di seguito tutti i benefici della zucca:

- è ricca di beta-carotene, una sostanze che l’organismo utilizza per la produzione di vitamina A, utile per la salute di pelle, mucose e vista, soprattutto con luce scarsa, e dal fortissimo potere antiossidante, che limita la formazione di radicali liberi e aiuta anche nella prevenzione dei tumori.

- contiene, inoltre, molti altri minerali e vitamine, tra cui calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamine C ed E. Il potassio aiuta a mantenere un corretto equilibrio idrico dell’organismo e delle mucose, mentre la vitamina C aiuta la guarigione delle ferite, attenua i dolori articolari, riduce gli effetti negativi dello stress e previene malattie degenerative.

- ha un'alta concentrazione di acqua e fibre, la zucca aiuta a migliorare il transito intestinale, combatte la stitichezza, riequilibra la flora, ha ottime proprietà diuretiche e contrasta la ritenzione dei liquidi.

- è ricca di Omega-3, un grasso buono che aiuta a ridurre il colesterolo del sangue, ad abbassare la pressione sanguigna e a migliorare la circolazione, evitando quindi l'insorgere di ictus, infarti e altre malattie cardiovascolari.

- I sali minerali di cui è ricca la zucca hanno proprietà che incidono anche sull'umore: ad esempio, il magnesio è un rilassante muscolare naturale che apporta benefici psico-fisici immediati, mentre il triptofano contenuto nella sua polpa è un amminoacido che contribuisce alla produzione della serotonina (l’ormone del buonumore), che regola il ciclo sonno/veglia, il senso di fame/sazietà e il tono dell’umore ed è quindi utile contro insonnia e depressione.

- La zucca ha anche proprietà nutritive, emollienti e protettive utilissime per la salute di pelle, unghie e capelli. Ingrediente perfetto per le maschere viso fai da te, la sua polpa può essere utilizzata per lenire infiammazioni della pelle, mentre le sue capacità antiossidanti la rendono ideale per mantenere le pelle giovane e levigata.

- anche i semi sono ricchi di benefici, abbassano il colesterolo, proteggono la prostata, aiutano il cuore grazie all'alto contenuto di magnesio

Come si sceglie una buona zucca

Andare al mercato, trovarsi di fronte ad una serie di zucche dai colori e dalle forme suggestive. Più grande più piccola? Più arancione o più verde? C'è l'imbarazzo della scelta e si rischia di sbagliare. In realtà forma e colore non sono determinanti, bisogna prestare attenzione al suono che fa dandole dei leggeri colpetti (dovrà essere un suono sordo). La superficie non dovrà essere nè troppo asciutta, nè troppo matura. Se si compra a fette o a pezzi, occhio ai semi che dovranno essere umidi e scivolosi. Altro indicatore di bontà e freschezza è la duretta della polpa al taglio.

Una volta scelta una buona zucca non resta che cucinarla. Dalle vellutate alle polpette, dalla zucca in padella per un salutare contorno ai dolci ci si può davvero sbizzarrire.

Oltre alle zucche da mangiare, nel periodo autunnale, è bello acquistare zucche ornamentali. Se ne trovano di tantissime forme, colori, dimensioni e sono perfette per realizzare delle decorazioni a tema in casa.