Cos'è il "Bed Rotting". Rischi e benefici del passare intere giornate nel letto

Cos'è il Bed rotting? Questo fenomeno, diventato un vero e proprio trend sui social, è traducibile in italiano come "marcire al letto" e indica la pratica di passare ore sotto le coperte, se non un'intera giornata, mangiando, guardando la tv o i social, senza mai alzarsi. Ma quali possono essere le conseguenze di questo atteggiamento, quali i benefici e i rischi?

Bed rotting, pro e contro

Basta scrollare TikTok per vedere ragazzi e ragazze che, appunto, mettono in pratica il bed rotting, parlandone in maniera positiva, come un momento speciale in cui prendersi cura di sè. Sicuramente - con i ritmi frenetici a cui tutti siamo sottoposti ogni giorno - prendersi una pausa ogni tanto fa bene all'organismo e anche all'umore. Un risveglio più lento, qualche ora in più nel letto non può che essere benefico e, secondo alcuni esperti, anche un'intera giornata può avere i suoi benefici, una sorta di pausa da tutto prima di riprendere con la routine quotidiana.

Il bed rotting è benefico perché rallenta i ritmi, permette di prendersi del tempo solo per se stessi, dedicandosi magari alla lettura di quel libro che non si ha mai tempo di leggere, alla visione di quel film o di quella serie tv che si rimanda da settimane, di mangiare quel che si vuole, dove si vuole, senza dover rendere conto a nessuno. Ma cosa accade se il Bed rotting diventa un'abitudine?

Quando il Bed rotting diventa un rischio

Il bed rotting è da considerarsi un momento di relax benefico se non diventa una routine quotidiana. Se il "marcire al letto" diventa costante, se non si può fare a meno di passare ore e ore nel letto, questo può essere campanello d'allarme di depressione.

Bisogna allarmarsi quando: il bed rotting dura più di una giornata; quando diventa un'abitudine di cui non si può fare a meno; quando compromette le altre attività quotidiane, come il lavoro, la scuola; quando è una "scusa" per rimandare impegni e responsabilità;

Il Bed rotting, se prolungato, agisce negativamente anche sul ritmo circadiano destabilizzandolo e provocando disturbi del sonno. Non solo: quando il bed rotting diventa un modello di comportamento, crea ansia invece che rilassare. Quando ci si alza dal letto dopo giornate intere, ci si sente poco produttivi, pesano sulle spalle tutti gli impegni non svolti per tempo e aumenta lo stress.