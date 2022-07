Il presidente dell'Ater Fioravante: "Legalità non episodica"

"Sono cambiati intanto presidenti e i questori - ha commentato il presidente dell'Ater Marco Fioravante - ma tutto questo sistema dà il senso di una legalità che non è episodica e che non cammina sulle gambe delle persone di maggior sensibilità, ma cammina perché i cittadini sappiano che rispetto ad alcuni temi siamo ormai rodati. Oggi riconsegnamo le chiavi ai legittimi assegnatari. Sono azioni che danno il senso, la misura e la soddisfazione dell'attività istituzionale che svolgiamo. Interrompiamo anche una filiera di malaffare che vede purtroppo gli appartamenti dell'Ater utilizzati per usi imprpri e per attività illecite che inquinano la vita quotidiana della maggior parte delle persone che vivono in questi alloggi".

Sono le parole del presidente dell'Ater nel giorno della cerimonia ufficiale di consegna di 14 appartamenti ubicati in varie zone di Latina da parte della questura di Latina