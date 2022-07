Alloggi Ater occupati, il questore Spina: "Strategia della malavita per il controllo del territorio"

"Nel 2016 questura e Ater di Latina stipularono un protocollo d'intesa per prevenire e reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi popolari. Per mia esperienza professionale so bene quanto la malavita organizzata abbia interesse ad appropriarsi di case popolari, di spazi pubblici e anche interi quartieri allo scopo di esercitare il controllo del territorio. E' una modalità operativa della delinquenza, affinché questi spazi vengano preclusi alla società e alla legalità e vengano destinati alle attività illecite". Sono le prime parole del questore Michele Spina nel giorno della riconsegna ufficiale di 14 alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte della questura all'Ater.

"C'è poi un altro aspetto deplorevole delle occupazioni abusive - aggiunge il questore - Case popolari vengono tolte alla disponibilità di persone bisognose che hanno maturato il diritto ad avere un alloggio".