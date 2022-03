Il comando carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha condotto una campagna di controllo su tutto il territorio nazionale finalizzata alla verifica di strutture veterinarie che erogano prestazioni terapeutiche e curative a favore degli animali. In provincia di Latina ispezioni in 21 strutture, due delle quali chiuse per gravi carenze igieniche.