IL VIDEO | Mare in tempesta, traghetto partito da Ponza in balìa delle onde: il viaggio da incubo

Viaggio da incubo per i passeggeri di un traghetto che, partito da Ponza e in balìa delle onde altissime, è arrivato a Formia dopo cinque ore. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 gennaio, quando il mezzo è salpato dall’isola pontina nel pieno del maltempo che ha colpito anche Ponza. Come si può vedere dalle immagini del video di Raffaele Barone, pubblicato sulla pagina Facebook Meteo Lazio, il traghetto ha viaggiato nel mare in tempesta; partito nel primo pomeriggio è arrivato a Formia solo in serata. In condizioni normali, infatti, la tratta viene coperta generalmente in poco più di un'ora mantre ieri a causa del maltempo ce ne sono volute circa cinque. Momenti di paura sono stati vissuti tra i passeggeri, ma per fortuna tra le 120 persone a bordo del traghetto non si sono registrati feriti come non ci sono stati danni allo scafo.

Il maltempo nella giornata di ieri, come era stato anticipato con un’allerta meteo, ha colpito anche la provincia pontina non risparmiano la maggiore delle dell’arcipelago ponziano. Come fatto sapere dall’Amministrazione, infatti, l'illuminazione pubblica stradale è stata interrotta in diverse zone e in particolare in località Santa Maria. La protezione civile e le forze dell'ordine si sono subito attivate sul territorio per cercare di sanare le principali situazioni di pericolo che si sono create nelle ore pomeridiane. L’invito rivolto alla cittadinanza, a scopo precauzionale, è stato quello di evitare o limitare le uscite allo stretto necessario; di evitare le zone dove insistono alberi, strutture precarie, tralicci e segnali stradali poiché, lungo le strade, il vento ha già causato situazioni di pericolo.