VIDEO | Rocciatori bloccati sulla Montagna Spaccata: i soccorsi dei vigili del fuoco

L’intervento a Gaeta anche con l’ausilio di un elicottero: i soccorritori hanno recuperato uno alla volta i due ragazzi con il verricello per poi calarli in una zona più sicura

Due ragazzi della provincia di Frosinone rimasti bloccati sulla Montagna Spaccata a Gaeta sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. E’ accaduto nella mattinata di sabato 29 gennaio. Non semplici le operazioni che hanno reso necessario l’intervento anche dei mezzi aerei. I due giovani, infatti, erano rimasti fermi su un terrazzamento di roccia a circa 80 mt dal punto più vicino ai soccorritori. I vigili del fuoco hanno quindi recuperato i rocciatori mediante il Drago VF 140 proveniente dal reparto volo dei vigili del fuoco di Ciampino per poi calarli in una zona più sicura per i soccorsi.