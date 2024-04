VIDEO | Pneumatici bruciati nella discarica abusiva: lo scenario del devastante incendio ad Ardea

Sono andate avanti per tutta, e proseguono senza sosta anche nella giornata di oggi, le operazioni domare completamente l’incendio che ha interessato la discarica abusiva in via Montagnano ad Ardea.

Nella notte i vigili del fuoco hanno lavorato anche con mezzi movimento terra utili a spostare i cumuli di rifiuti bruciati. E sono in corso ancora oggi le operazioni per lo spegnimento dei focolai residui. Sul posto sono impegnate tre Aps, tre autobotti più una kilolitrica, con il supporto del personale Gos tramite l’utilizzo sempre di mezzi movimento terra come ruspe ,escavatori e pale meccaniche), e il cannone robotizzato lancia schiumogeno.

Nell’area andata a fuoco, di circa 5mila metri quadrati, secondo quanto emerso erano presenti essenzialmente pneumatici, veicoli fuori uso, frigoriferi e lavatrici. Nel video le immagini dei vigili del fuoco impegnati a spegnere gli ultimi focolai. Per terra una distesa di pneumatici bruciati.