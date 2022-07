Erano ancora in corso alle 20 di oggi, sabato 2 luglio, le operazioni di spegnimento del violento incendio divampato questo pomeriggio in via Monfalcone, che ha coinvolto le strutture del centro di accoglienza Al Karama. In azione le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, oltre a un elicottero della Regione Lazio. Il campo è stato evacuato e gli ospiti trasferiti.