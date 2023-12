VIDEO | Spaccio ai palazzi Bianchi, l’operazione della polizia: scattano gli arresti

Sono state eseguite 15 misure cautelari, di cui 11 in carcere, nei confronti di altrettante persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e anche di rapina

E’ scattata all’alba di oggi, martedì 19 dicembre, la maxi operazione della Squadra Mobile di Latina che ha dato esecuzioni a 15 misure cautelari - di cui 11 in carcere, due obblighi di dimora, un divieto di dimora ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - tra le città di Latina, Aprilia e Roma nei confronti di altrettante persone - in prevalenza appartenenti al clan De Rosa - accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, diversi episodi di detenzione spaccio, nonché dei reati di rapina messi in atto da alcuni dei soggetti ritenuti appartenere al citato sodalizio criminale.

Le indagini hanno preso il via dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e sono state condotte tra il gennaio e il giugno del 2022 con il coordinamento della Dda di Roma: così è stato possibile sgominare un’organizzazione criminale a carattere familiare che secondo quanto emerso dalle investigazioni ha preso in mano, negli ultimi 20 anni, il monopolio dello spaccio di droga nella periferia di Latina, e soprattutto nella zona dei cosiddetti “palazzi Bianchi” in viale Kennedy.

