Lavori sul Ponte Badino: la viabilità alternativa | IL VIDEO

Dalle 20 di questa sera, 8 novembre, sarà chiuso al traffico il ponte “Badino” lungo la strada statale 148 “Pontina” per consentire, da parte di Anas, l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione dello stesso ponte. In questa prima fase le attività di cantiere saranno preliminari e riguarderanno lavori propedeutici agli interventi di demolizione del ponte, il cui concreto avvio è previsto nel prossimo mese di dicembre. Secondo il cronoprogramma la fine dei lavori è prevista per maggio. L'ingegner Marco Moladori di Anas chiarisce quale sarà la viabilità alternativa sul territorio.