Le prime 40 dosi sono arrivate a Latina e sono state somministrate al personale sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti. La macchina organizzativa è finalmente in moto e da oggi, 29 dicembre, pienamente in funzione per cominciare a vaccinare chi si trova in prima linea ad affrontare l'emergenza covid.

Poco dopo le 9 di questa mattina hanno preso il via le operazioni all'interno della tensostruttura che era stata allestita nell'area esterna del nosocomio.