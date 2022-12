Le prime parole del nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Latina Luigi Capobianco, appena arrivato in provincia di Latina per prendere il posto dell'uscente Stefano Smaniotto: "Sono molto orgoglioso della scelta che l'amministrazione ha fatto - ha dichiarato - dando fiducia per un comando così complesso a una persona che comunque viene dal luogo. Sento la responsabilità di dovere molto".