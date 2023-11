VIDEO | Commissariato di polizia ad Aprilia: la firma in prefettura

Oggi una data importante: in prefettura è stato firmato il contratto per la realizzazione del commissariato di polizia nel comune di Aprilia. Una struttura da tempo attesa in un territorio vasto e complesso, come quello della quinta città del Lazio. Le parole del prefetto Maurizio Falco: "Mai come ora annunciare la firma del contratto, con l'obbligo di arrivare a concluderlo entro un anno, è una sfida importante. Non potevamo mancare questo obiettivo. Solo facendo rete si raggiungono risultati".