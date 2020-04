Coronavirus Latina, la mappa dei contagi: 324 casi totali. Nove i comuni ancora "immuni"

Sono 324 i casi complessivi di contagio da coronavirus finora registrati in tutta la provincia, secondo l'ultimo bollettino della Asl del 3 aprile. Venti in più i tamponi positivi al Covid-1 nell'arco di 24 ore. Dopo tre giorni senza nuovi casi anche Latina ha visto di nuovo crescere il numero di pazienti Covid di due unità, ma il numero maggiore di contagi aggiuntivi si è raggiunto ieri a Terracina, con cinque casi.

Secondo una mappa dei contagi in territorio pontino, resta Fondi la città con il più alto numero di positivi e quella in cui le ordinanze regionali hanno disposto limitazioni aggiuntive e maggiori controlli in ingresso e in uscita. Il numero di pazienti Covid a Fondi è arrivato infatti a 73, di cui 29 ricoverati, 10 ormai negativizzati ma ben sei deceduti, l'ultimo il 3 aprile: un uomo di 77 anni che era ricoverato al Dono Svizzero. A seguire, il secondo comune è quello di Latina, con 65 contagi, 26 ricoverati e tre morti. Anche Aprilia ha destato negli ultimi giorni una particolare attenzione: qui si contano infatti 44 pazienti positivi, di cui 11 appartenenti a una struttura residenziale per disabili, tra ospiti e operatori. Sono 25 invece, con gli ultimi cinque conteggiati nel bollettino Asl del 3 aprile, i positivi nella città di Terracina. Tredici invece a Minturno, dove si è registrata tra l'altro la prima paziente positiva della provincia, proveniente da Cremona, poi deceduta.Lo stesso numero a Cisterna, mentre sono 14 i contagi nella città di Formia, 11 a Itri, altrettanti a Sezze. Sette a Cori, otto a Sabaudia, cinque contagiati a Lenola, tre a Gaeta e tre anche a Bassiano. Due pazienti a Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia. Uno infine a Norma e uno a Castelforte. Otto arrivano infine da fuori provincia, tre da fuori regione.

Sono ancora numerosi per fortuna i comuni finora non toccati dai contagi. Si tratta in particolare di Campodimele, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Ventotene.