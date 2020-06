Coronavirus, contagi al minimo storico: tre nel Lazio, zero a Latina

Situazione stabile in provincia di Latina, dove anche nella giornata di ieri, 15 giugno, non c'è stato nessun nuovo caso di coronavirus. Il bollettino quotidiano della Asl segnala dunque un numero di contagiati sempre fermo a 552 da inizio pandemia. Restano poi 60 gli attuali positivi; nelle ultime 24 ore, infatti, non sono state registrate nuove guarigioni che restano 458, 34 invece il numero totale dei decessi.

Coronavirus Lazio: solo 3 nuovi casi oggi

Tre invece i nuovi contagi in tutto il Lazio registrati nella giornata di ieri, di due riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. I pazienti trattati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 7958, ma i cittadini della regione ancora positivi sono 1292. Di questi, 951 si trovano in isolamento domiciliare, 304 sono ricoverati non in terapia intensiva mentre 37 sono in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono 33 sono stati i nuovi guariti, per un numero complessivo di 5855, Nella giornata di ieri sono stati tre i decessi, che fanno salire il numero totale dei morti per covid a 811.

Tribunale di Latina: riparte l'attività, avviati i test sierologici per i dipendenti

Dopo il lungo lockdown è ripartita questa mattina, almeno in parte, l’attività del Tribunale di Latina con la riapertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie ma solo per tre giorni a settimana: il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30, mentre per gli altri giorni continuerà a funzionare il sistema dell’appuntamento. Sono stati invece già avviati i test sierologici per il coonavirus sui dipendenti del Palazzo di giustizia: circa cento persone tra magistrati, cancellieri e dipendenti sottoposti ai prelievi (la notizia).

Coronavirus Lazio, il punto sui test sierologici: il 2,4% ha sviluppato anticorpi

Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato hanno fatto il punto ieri sui risultati dei test sierologici: ne sono stati eseguiti 108mila. In tutto il Lazio, la percentuale di popolazione che ha sviluppato gli anticorpi è circa del 2,4% di persone testate, vale a dire 2636 in totale. Scoperti 160 positivi asintomatici (qui la notizia).

Conto alla rovescia per gli esami di Maturità

Iniziano domani, 17 giugno, gli esami di Maturità, quest'anno in modalità del tutto diversa dal passato a causa delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio. Riunione plenaria delle commissioni, in vista dei colloqui orali. Ecco come ci sta organizzando (qui la notizia).

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento