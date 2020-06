Coronavirus: in provincia 49 ancora positivi. Nel Lazio in calo i pazienti nelle terapie intensive

Resta stabile in provincia la situazione sul fronte contagi: nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato nelle scorse 24 ore. Gli attuali positivi sono 49, mentre i casi totali da inizio pandemia restano 555. In calo il numero dei pazienti ricoverati che scendono a 17. Sono sempre 471 i guariti, stabili anche i decessi, 35. Due buone notizie ieri: la Asl di Latina considera ormai chiusi i cluster di Priverno e della Rsa San Michele di Aprilia.

Coronavirus Lazio: 945 ancora positivi

Nella giornata di ieri nel Lazio sono stati registrati 8 nuovi casi e 3 decessi; si conferma il trend in calo nelle province che registrano zero casi. Uno dei casi è riferito alla coda del focolaio del San Raffaele Pisana che raggiunge così un totale di 119, e due sono riferiti all’Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria e dove sono stati effettuati test a tutti. “La situazione dell’Istituto religioso è sotto controllo - commenta l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’amato -, ma ribadisco che devono essere rispettate le misure di contenimento disposte dalla Asl senza alcuna eccezione”. In totale i contagi da inizio pandemia salgono a 8025; sono 945 gli attuali positivi; 830 sono i pazienti deceduti e 6259 le persone guarite.

Coronavirus Lazio: in calo i ricoverati nelle terapie intensive

Buone notizie ieri in arrivo dall’Unità di Cirsi Covid-19 della Regione Lazio. “Sono 23 le terapie intensive occupate per il Covid nella rete sanitaria regionale: 16 in meno. Una riduzione importante che rappresenta più del 70% dell’intero decremento nazionale. Si riducono anche di 46 unità i ricoverati con sintomi, così come si riducono anche complessivamente il totale degli attuali positivi che passa da 991 a 945 unità”.

