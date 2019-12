Provincia piegata dal maltempo: danni e disagi. Migliaia di famiglie senza elettricità

Provincia pontina di nuovo piegata dal maltempo. La forte perturbazione che in questo fine settimana ha colpito anche il territorio pontino ha lasciato dietro di sè disagi ed ingenti danni.

In Prefettura sin da questa mattina, domenica 22 dicembre, è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi - che sarà attivo per tutto il pomeriggio e, comunque, sino a cessate esigenze -, per monitorare la situazione e coordinare gli interventi da effettuare per il ripristino delle condizioni di normalità sulla rete viaria, particolarmente colpita dalla caduta di alberi e rami.

Primi disagi nella giornata di sabato

I primi problemi sono iniziati già nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre, non solo per il forte vento, ma anche per le abbondanti piogge che hanno interessato soprattutto i rilievi più elevati. E’ la stessa Prefettura a fare un bilancio dei danni e disagi registrati. Nel tardo pomeriggio, le raffiche di vento hanno causato cadute di rami con interruzioni momentanee di strade secondarie, mentre la pioggia caduta in alta montagna ha causato un innalzamento del livello dei fiumi con esondazione dell'Amaseno, a Prossedi, e parziale chiusura di una strada secondaria, e del Fiume Linea a Terracina che ha reso necessaria la chiusura di alcune arterie tra cui l’Appia.

Nel sud pontino, nella frazione di Suio di Castelforte, una frana, verificatasi su via delle Terme sulla strada provinciale 76, ha richiesto la chiusura della strada e l'evacuazione di 11 persone, tutte abitanti in alcune strutture ricettive della zona.

Il vento spazza via la provincia

Durante la notte le forti raffiche di vento hanno colpito buona parte del territorio pontino fino al confine con la provincia di Roma, causando la caduta di numerosi alberi e interrompendo la viabilità sulla Pontina a Terracina e dell’Appia in più tratti.

Problematiche si sono verificate anche per quanto riguarda l'energia elettrica, con circa 3600 utenze disalimentate ancora nel tardo pomeriggio di oggi, a causa della caduta di alberi sulle linee elettriche.

La situazione a Latina

Delicata la situazione anche a Latina dove si sono registrate forti criticità sempre a causa del vento e per i numerosi alberi caduti in diverse zone della città, dal centro alla periferia. Con un’apposita ordinanza, il sindaco Damiano Coletta ha sospeso il derby del campionato di serie D Latina-Aprilia, in programma oggi pomeriggio.

I feriti

Critica anche la situazione a Sabaudia, dove si segnalano due feriti colpiti da rami ed un incidente con un ferito in codice giallo, trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un altro ferito si è registrato sull'Appia, in prossimità di Pontinia, e a Latina a Borgo Santa Maria per caduta di un albero.