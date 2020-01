Alba Pontina, il pentito racconta: "Ecco i politici per i quali abbiamo fatto campagna elettorale"

E’ stata la giornata di Agostino Riccardo quella di oggi nel processo Alba Pontina al clan di Armando Di Silvio: il collaboratore di giustizia in videoconferenza ha svelato i retroscena delle campagne elettorali di molti esponenti politici e partiti gestite da lui e da altri esponenti della famiglia rom.

“Tutti hanno pagato fior di soldi per comprare voti ed erano perfettamente a conoscenza dei nostri metodi” ha raccontato svelando l’affissione dei manifesti e la compravendita di voti nel 2016 per conto della lista “Noi Con Salvini” a Latina e della lista “Sì Cambia” di Gina Cetrone alle comunali di Terracina. I candidati per i quali andava garantita massima visibilità vigilando affinchè non venissero coperti i manifesti, ha detto, erano Matteo Adinolfi, per il quale si era speso l’imprenditore Raffaele Del Prete, e Gina Cetrone che ha pagato sia con cambiali che in contanti.

Riccardo, ex appartenente al clan Travali e poi a quello di Armando Di Silvio, ha anche fatto il nome di Armando Cusani, ex presidente della Provincia e attuale sindaco di Sperlonga raccontando come nel 2016 proprio la Cetrone chiese al gruppo formato da lui e dai figli di Lallà di andare a prendere un importante personaggio politico che doveva partecipare ad un suo comizio a Terracina. “Dovevamo garantire una sorta di scorta a Cusani e così lo abbiamo scortato a Terracina”.

Andando a ritroso il collaboratore ha anche ricostruito la carriera politica di Pasquale Maietta con l’elezione prima in Consiglio comunale con una valanga di consensi poi alla Camera dei Deputati con Fratelli d’Italia. “I 500 voti della curva del Latina Calcio alle regionali nel 2013 sono stati girati al candidato Nicola Calandrini proprio su richiesta di Maietta”.