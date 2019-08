Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Proseguono gli appuntamenti nel fine settimana dopo Ferragosto nella provincia di Latina. In programma nei vari centri del territorio ci sono manifestazioni di arte e cultura, concerti, feste, sagre. Da non perdere anche gli eventi in programma per la Festa di San Rocco.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:

Manifestazioni

- Summer Carnival a Sabaudia

- Festival dello Street Food a Formia

- “Fiera dei Prati - Sagra della Capra” a Roccagorga

- Festa di Borgo Carso

- “Vicoli di Notte” a Prossedi

- “Beer Buffalo Fest” a Borgo Montenero

- Festa di San Rocco a Bassiano

- Festa di San Rocco a Maenza

- “Aperitivi con l’autore” a San Felice Circeo

- Favole al Tempio a Terracina

- Cammino di Traiano a Terracina

Musica

- Concerto de Le Vibrazioni per la Festa di San Rocco a Cisterna

- “Sabaudia Music&Village”

- “Festival Rock sotto il Castello” a Maenza

- “La Notte della Lirica” a Gaeta

Spettacolo e cultura

– Visite guidate all’area archeologica di Privernum

– Ulisse e le sue Donne al Tempio di Giove

- Cinema Sotto le Stelle ad Aprilia

Mostre

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Cisterna Estate

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate lenolese

– Estate a Campodimele

– Estate Fondana