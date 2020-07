Rifiuti: Rida prolunga lo stop. Disagi nelle città, appello dei sindaci alla Regione

E’ di ieri pomeriggio la comunicazione della decisione di Rida di sospendere per altri 3 giorni - fino al 4 luglio - il conferimento dei rifiuti presso il proprio impianto di Aprilia. “Una scelta dettata dal progressivo esaurimento dell'area di stoccaggio del Css” aveva spiegato la società alla vigilia del primo stop del 29 giugno; poi la comunicazione di ieri. La chiusura degli impianti di Aprilia sta creando non pochi problemi nei diversi comuni che si servono dello stesso sito. “Suo malgrado - sia legge nella nota diffusa ieri dalla società -, tenuto conto del perdurare delle ragioni che hanno imposto la sospensione dei conferimenti dal 29 giugno fino ad oggi, Rida Ambiente Srl si vede costretta a prolungare il fermo degli impianti". Questo significa che i conferimenti saranno ripresi il prossimo 6 luglio.

Una situazione difficile, dunque, da gestire per gli stessi Comuni. “La chiusura temporanea dell'impianto di Rida Ambiente ad Aprilia sta creando ritardi nella raccolta dei rifiuti indifferenziati e purtroppo disagi anche a Latina - ha detto il sindaco Coletta -. È fondamentale riprendere il servizio il prima possibile, nel frattempo dobbiamo massimizzare la differenziata”. Stesso appello arrivato ieri anche da Abc. Intanto il primo cittadino ha fatto sapere di aver scritto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti “per rappresentare una situazione da trattare con urgenza. Non possiamo permettere che scoppi un'emergenza sanitaria e confido che con l'intervento della Regione Lazio si riesca a trovare una soluzione a tutela della salute dei cittadini pontini”.

Ad Aprilia l'Amministrazione ha comunicato ai cittadini residenti nelle zone 3 e 4 che oggi non verrà ritirato il mastello grigio per il secco residuo. Per le zone 1-2 e 5-6, l’Amministrazione si è riservata di fornire indicazioni, in merito al conferimento del secco residuo previsto per i prossimi giorni, nella giornata di oggi. La momentanea chiusura dell’impianto aveva già comportato una variazione del calendario di questa settimana.

Intanto, dopo la proroga della chiusura dell’impianto Tmb presso cui vengono conferiti i rifiuti indifferenziati, anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha inviato una nota al presidente della Regione Zingaretti e alla Direzione regionale per le Politiche Ambientali e il Ciclo dei Rifiuti. “si rende indifferibile e urgente - si legge nella nota - che la Direzione regionale, per gli aspetti di propria competenza, provveda a comunicare a questo Comune un idoneo impianto alternativo presso il quale conferire i rifiuti indifferenziati, quale condizione necessaria per la ripresa del servizio. Ciò appare essenziale per evitare che la situazione di assoluta emergenza si aggravi sempre ulteriormente”. L’Amministrazione, conclude, “si riserva, comunque, di valutare profili di responsabilità nelle sedi appropriate a tutela degli interessi della collettività”.