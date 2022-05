VIDEO | Nuovi servizi e strutture riqualificate al Goretti: l’inaugurazione con l’assessore D’Amato

Illustrati i nuovi interventi nel nosocomio del capoluogo pontino che si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento

C’è stata oggi, 2 maggio, alla presenza anche dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato l’inaugurazione dei nuovi servizi e delle strutture riqualificate realizzate presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Interventi che si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione del nosocomio del capoluogo pontino.

Nello specifico il progetto ha riguardato la realizzazione di una nuova struttura con 17 posti letto afferenti all’Area Medica Multidisciplinare al 5° piano e ulteriori 10 posti letto riservati alla Patologia Neonatale del 3° piano che andranno a completare l’Area Perinatale composta da 8 posti intensivi della terapia intensiva neonatale. Altri interventi importanti hanno riguardato il pronto soccorso: il primo interessa l’Area Pediatrica con la dotazione di posti letto tecnici di osservazione, il secondo ha visto la realizzazione di un’Area multifunzionale dotata di impianto d’aria che garantisce la gestione di pazienti Covid con ulteriori 4 posti letto riservati a pazienti dializzati.

“E’ una bella giornata - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - Un cambio di pelle, un lavoro in progress in attesa della nuova struttura che avrà i suoi tempi. Oggi però arrivano due nuovi segnali importanti per l’area medica e l’area pediatrica”.

