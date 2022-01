VIDEO | Zingaretti: “Ricoverati in maggioranza no vax. Bloccano la normale attività degli ospedali”

Le parole del presidente Zingaretti oggi a Latina: “Stiamo facendo i salti mortali per evitare il più possibile i decessi ma c'è qualcosa di egoistico in coloro che non si vaccinano"

“C'è un dato oggettivo: la stragrande maggioranza dei ricoverati e la stragrandissima maggioranza dei ricoverati nelle terapie intensive sono no vax. Per la loro individuale scelta di non vaccinarsi stanno bloccando l’attività degli ospedali normale. Quando non c'era il vaccino era un fatto oggettivo ma ora che tutto questo si potrebbe evitare perché c’è il vaccino, credo che sia un fatto molto grave”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che questa mattina è intervenuto a Latina nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle “Linee d'intervento del piano nazionale di ripresa e resilienza nella provincia di Latina”

“Stiamo facendo i salti mortali per evitare il più possibile i decessi ma c'è qualcosa di egoistico in coloro che non si vaccinano, questo va detto. Peraltro alcuni degenti reagiscono in modo inaccettabile contro il personale medico che ha prestato loro le cure. A questo personale sanitario che da due anni sta in trincea va dato il nostro sostegno e la nostra solidarietà”.

"Con l'impennata dei contagi in queste ore - ha poi concluso il governatore del Lazio - credo che bisogna convincere tutti a vaccinarsi. Soprattutto coloro che non hanno fatto neanche la prima dose. Sono per fare di tutto affinchè le persone si convincano a vaccinarsi".

